Драка С14 с полицией: четырем активистам объявили подозрение

Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Четырем активистам, которые пытались прорваться в управление полиции Подольского района Киева объявили о подозрении – за сопротивление сотруднику правоохранительных органов во время исполнения служебных обязанностей. Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Следствие по остальным присутствующим там радикально настроенным молодым людям еще продолжается", - уточнил он.

Реклама

10 февраля полиция Киева задержала на Контрактовой площади, где должна была состояться встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями, группу молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. К управлению полиции для "поддержки" задержанных прибыли еще несколько десятков молодых людей. По данным правоохранителей, они предприняли попытку штурма управления с применением газовых баллонов.