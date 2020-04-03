ДТП в Харькове. Верховный суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову

Елена Зайцева и Геннадий Дронов (Фото: скриншот из видео)

Верховный суд оставил в силе приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за ДТП в центре Харькова, которое произошло 18 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Сегодня, 3 апреля, Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оставил без удовлетворения кассационные жалобы адвокатов Зайцевой и Дронова, подтвердив ранее вынесенный приговор, по которому они были признаны виновными в ДТП в центре Харькова и осуждены на 10 лет лишения свободы.

В результате ДТП погибли шесть пешеходов, еще пятеро пешеходов и пассажир автомобиля получили травмы.

18 октября 2017 года в центре Харькова на улице Сумской произошла авария. Экспертиза показала, что правила нарушили оба водителя - и Зайцева, и Дронов.

26 февраля 2019 года суд в Харькове приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы с лишением права водить автомобиль на три года.

В последнем слове на суде Зайцева заявила, что "искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль". Ее адвокаты просили суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельство.