Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ДТП в Харькове. Верховный суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову

ДТП в Харькове. Верховный суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову - Фото
Елена Зайцева и Геннадий Дронов (Фото: скриншот из видео)
03.04.2020, 15:44

Верховный суд оставил в силе приговор к 10 годам лишения свободы Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек

Верховный суд оставил в силе приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за ДТП в центре Харькова, которое произошло 18 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 3 апреля, Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оставил без удовлетворения кассационные жалобы адвокатов Зайцевой и Дронова, подтвердив ранее вынесенный приговор, по которому они были признаны виновными в ДТП в центре Харькова и осуждены на 10 лет лишения свободы.

В результате ДТП погибли шесть пешеходов, еще пятеро пешеходов и пассажир автомобиля получили травмы.

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
дтп Елена Зайцева Геннадий Дронов Харьков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 