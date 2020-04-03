ДТП в Харькове. Верховный суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову

Верховный суд оставил в силе приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за ДТП в центре Харькова, которое произошло 18 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сегодня, 3 апреля, Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оставил без удовлетворения кассационные жалобы адвокатов Зайцевой и Дронова, подтвердив ранее вынесенный приговор, по которому они были признаны виновными в ДТП в центре Харькова и осуждены на 10 лет лишения свободы.
В результате ДТП погибли шесть пешеходов, еще пятеро пешеходов и пассажир автомобиля получили травмы.