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ДТП в Луцке. Полиция задержала несовершеннолетнего водителя

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 11:09
ДТП в Луцке. Полиция задержала несовершеннолетнего водителя - Фото
Фото: Патрульная полиция

В Луцке задержали несовершеннолетнего водителя, который вчера сбил на пешеходном переходе пять человек, когда пытался скрыться от патрульной полиции. Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

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В настоящее время несовершеннолетний находится в изоляторе временного содержания. По факту ДТП полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). В зависимости от травм, какие получили пострадавшие, водителя ждет штраф от 3400 до 8500 грн или лишение свободы от трех до восьми лет.

12 декабря автомобиль Renault Megane пересек двойную сплошную, разделяющую потоки противоположных направлений. На требование полиции остановиться водитель не среагировал и пытался скрыться.

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Он проехал на красный сигнал светофора и наехал на пять человек, которые в то время переходили дорогу. Всех пострадавших отправили в больницу.

  • По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Белошицкого, за 2021 год на участках дорог, оборудованных камерами автофиксации, количество ДТП с погибшими и травмированными упало втрое.
  • 7 декабря в селе Брусилов Черниговской области грузовик столкнулся с маршруткой: 13 человек погибли, семеро получили травмы. Министр внутренних дел Монастырский пообещал новые законопроекты, которые должны повысить безопасность на дорогах.
Марина Тищенко
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