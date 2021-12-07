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ДТП под Черниговом. Монастырский обещает новые законопроекты и строгие наказания

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 16:03
ДТП под Черниговом. Монастырский обещает новые законопроекты и строгие наказания - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба МВД)

Министр внутренних дел Денис Монастырский в связи с сегодняшним масштабным смертельным ДТП в Черниговской области заявил, что инициирует внесение ряда законопроектов на рассмотрение Верховной Рады. Они будут направлены на повышение безопасности на дорогах.

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Комментируя трагедию с 13 погибшими, он заявил, что патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют ради экономии денег колеса с недопустимыми недостатками. Также глава МВД пообещал строгое наказание за превышение скорости и нарушение правил маневрирования.

"В этом месяце по моей инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения", – заявил министр, не уточнив, о каких именно инициативах идет речь.

Он также призвал водителей тщательно придерживаться ПДД – "их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем не повинных людей".

  • 25 ноября на въезде в Харьков произошло смертельное ДТП. Фура раздавила такси, трое погибших.
  • Сегодня в селе Брусилов Черниговской области грузовик столкнулся с маршруткой. В результате масштабного ДТП погибли 13 человек.

Читайте также: Трагедия в Болгарии. В ДТП сгорел автобус, почти полсотни погибших

Оксана Житнюк
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