Сегодня, 25 ноября, на въезде в Харьков произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, количество погибших пока неизвестно. Об этом сообщает Нацполиция.

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Предварительно установлено, что столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.

Есть погибшие. Их количество устанавливается.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 25 ноября в 18:25.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.

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Наталия Медведева

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