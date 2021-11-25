Сегодня, 25 ноября, на въезде в Харьков произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, количество погибших пока неизвестно. Об этом сообщает Нацполиция.
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Предварительно установлено, что столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси.
Есть погибшие. Их количество устанавливается.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 25 ноября в 18:25.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.
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