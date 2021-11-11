В Харькове водитель сбил двух детей на пешеходном переходе. Он привлекался за наркотики

В Харькове автомобиль Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних подростков. Водитель ранее привлекался к уголовной ответственности за производство и хранение наркотиков.

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О ДТП сообщила пресс-служба полиции Харьковской области. Информация о происшествии поступила в 15:14.

Пострадавшие парень и девушка госпитализированы.

На месте происшествия работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в Facebook, что подозреваемый задержан. Сейчас водитель проходит тест на наркотики.

Ранее, по информации министра, мужчина привлекался к ответственности по ст. 309 (Незаконное производство или хранение наркотических средств) УК, "но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда".

Монастырский пообещал вместе с прокуратурой разобраться, как так случилось.

Глава МВД опубликовал видео ДТП.

Вечером 26 октября в Харькове на пересечении Одесской и проспекта Гагарина произошло ДТП. Автомобиль Infiniti выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Погиб 58-летний водитель Chevrolet, госпитализированы трое пассажиров Infiniti: 16-летняя девушка и двое 19-летних юношей.

По версии полиции, за рулем Infiniti был 16-летний Николай Харьковский. В июле он был осужден на условный срок за нанесение телесных повреждений, а в сентябре его останавливала патрульная полиция за нарушение ПДД и езду без прав, сообщили правоохранители.

У подозреваемого принудительно возьмут кровь для экспертиз. Добровольно сделать это он отказался.

Вадим Ребрина

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