ДТП в Харькове. 16-летний водитель имел условный срок и ездил без прав – полиция

16-летний водитель, который, по версии следствия, устроил ДТП в районе улицы Одесской в Харькове, был осужден на условный срок и не имел прав на вождение автомобиля. Об этом сообщили на брифинге Харьковской областной полиции.

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По данным правоохранителей, 16-летней водитель в июле был осужден на два года лишения свободы с заменой на один год условного срока.

Журналисты пытались выяснить, связан ли срок водителя со стрельбой в супермаркете в 2019 году, как об этом писали местные СМИ. Однако глава областного следственного управления Александр Умников лишь сказал, что его осудили за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

В полиции также рассказали, что у водителя не было прав. 18 сентября его останавливали патрульные и составили два админпротокола, которые рассмотрит суд.

Водителю после вчерашнего ДТП предоставили медпомощь, на драгере признаков опьянения не обнаружили, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, говорят правоохранители. Завтра будет решаться вопрос о мере пресечения – полиция будет настаивать на взятии под стражу.

Кроме того, Умников опроверг сообщения, что водитель в больнице якобы был без сопровождения полиции. По его словам, с ним были около 10 сотрудников батальона спецназа. Умников также сказал, что не владеет информацией о попытках водителя подкупить полицию.

По данным правоохранителей, автомобиль Infiniti, на котором было совершено ДТП, принадлежал матери водителя. После аварии в полицию позвонили и заявили о его угоне. Кто звонил – полицейские сказать не смогли.

Правоохранители еще не допрашивали водителя, но планируют это сделать, назначено ряд экспертиз. Также будут выяснять у родителей, почему несовершеннолетний был за рулем.

Вчера вечером в Харькове на пересечении Одесской и проспекта Гагарина произошло ДТП. Автомобиль Infiniti выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Погиб 58-летний водитель Chevrolet, госпитализированы трое пассажиров Infiniti: 16-летняя девушка и двое 19-летних мужчин.

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Марк Сировой

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