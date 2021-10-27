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27.10.2021, 09:35

Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+

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Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+
Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+
Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+Искры и машины всмятку. 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове – видео 18+

В Харькове задержали 16-летнего водителя, который, по версии полиции, устроил смертельное ДТП в районе улицы Одесской. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Как сообщается, ДТП произошло 26 октября около 20:40 на пересечении проспекта Гагарина и улицы Одесской. По версии следствия, 16-летний водитель Infinity пытался переехать перекресток на красный свет светофора и столкнулся с Chevrolet.

На кадрах момента аварии видно, что в момент столкновения по асфальту шли искры. Местные СМИ и паблики в соцсетях опубликовали фото машин, которые превратились в груду метала.

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В результате аварии погиб 58-летний водитель Chevrolet, в больницу попали трое пассажиров Infinity – двое 19-летних мужчин и 16-летняя девушка.

Полиция не нашла признаков опьянения у водителей и открыла уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели людей. Водителю грозит до восьми лет тюрьмы.

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Теги: дтп, авария, Харьков, Chevrolet, одесская, infinity, проспект гагарина
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