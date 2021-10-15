В ДТП под Мукачево погибли четыре человека – полицейский, пограничник и две девушки: фото

Сегодня, 15 октября, на автодороге Мукачево-Чоп произошла дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека, а один получил серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

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Смертельная ДТП произошло в населенном пункте Велики Лучки. В результате столкновения легкового автомобиля и эвакуатора погибли четыре человека и еще один человек травмирован.

По данным полиции, автомобиль Renault врезался в эвакуатор. Эвакуатор в тот момент забирал машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте попала в ДТП – въехала на обочине в электроопору.

На месте происшествия находилась следственно-оперативная группа полиции и наряд группы быстрого реагирования, которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора.

Сразу после столкновения автомобиль Renault загорелся, пожар локализовали сотрудники ГСЧС.

На месте происшествия погибли все четыре человека, находившиеся в горящем автомобиле.

Управлял автомобилем сотрудник управления патрульной полиции в Закарпатской области, его пассажирами были военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки 17 и 18 лет. Все погибшие – жители города Чоп.

44-летний водитель эвакуатора получил многочисленные травмы. Его отвезли в районную больницу. Предварительно медики диагностировали у него внутренне черепную травму и перелом черепа.

Полиция завела уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.

По данным полиции, погиб патрульный Игорь Марчишак. Ему был 21 год. Служил в патрульной полиции с 2017 года, имел звание лейтенант.

В пограничной службе сообщили, что погиб инспектор-пулеметчик комендантского отделения Юрий Балюк. Он служил в пограничной службе с 2020 года. Ему было 25 лет.

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Наталия Медведева

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