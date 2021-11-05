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ДТП в Харькове. У 16-летнего водителя принудительно возьмут кровь для экспертиз – адвокат

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 18:38
ДТП в Харькове. У 16-летнего водителя принудительно возьмут кровь для экспертиз – адвокат - Фото
ДТП в Харькове пресс-служба харьковской прокуратуры

У 16-летнего Николая Харьковского, который проходит как подозреваемый по делу о смертельном ДТП, принудительно возьмут кровь для экспертиз. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство полиции, сообщил адвокат Маси Найем, который представляет интересы потерпевшей.

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Найем сообщил, что у подростка принудительно отберут кровь для проведения экспертиз – сегодня, 5 ноября, суд удовлетворил это ходатайство и разрешил следователю принудительное изъятие образцов.

По словам адвоката, образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены. Он не уточнил, о каких именно экспертизах идет речь.

Найем также назвал "интересным" то, что сроки апелляционного обжалования меры пресечения должны были истечь 2 ноября, однако, по данным адвокатов, жалоба в суд не поступала.

"Значит ли это, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей?" – написал Найем.

2 ноября адвокат потерпевших Игорь Черняк сообщал, что Николай Харьковский отказался добровольно сдавать кровь, на что он по закону имеет право, однако следователи могут запрашивать принудительный отбор образцов. Он добавил, что проведенный анализ мочи "исключает многое, но далеко не все.

ДТП в Харькове. У 16-летнего водителя принудительно возьмут кровь для экспертиз – адвокат

ДТП в Харькове. У 16-летнего водителя принудительно возьмут кровь для экспертиз – адвокат
Оксана Житнюк
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