ДТП в Харькове. Суд отправил 16-летнего водителя на два месяца в СИЗО

Киевский суд Харькова дал 60 суток в СИЗО Николаю Харьковскому, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове на пересечении улицы Одесской и проспекта Гагарина. Об этом стало известно из трансляции суда.

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Суд отправил Харьковского в СИЗО на два месяца без права внесения залога. На этом настаивала прокуратура. Адвокат водителя Инна Данилова хотела добиться круглосуточного домашнего ареста для своего подзащитного.

Ранее судимый Харьковский на суде заверял, что никогда не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя.

"Приношу свои извинения потерпевшим – человеку, который ехал (и погиб, – ред.) в Chevrolet Aveo, его родственникам. Полностью сожалею, что так вышло", – сказал подозреваемый.

Адвокат на брифинге перед судом говорила, что Харьковский находится в шоковом состоянии и не помнит половины событий. Она не ответила прямо, был ли он за рулем. "Он говорит, если действительно я был за рулем, я несу полную ответственность. Ему очень сложно", – сказала она.

Сам подозреваемый также не сказал журналистам четко, находился ли за рулем, но говорил, что "отказали тормоза", передает Суспільне из зала суда.

Вечером 26 октября в Харькове на пересечении Одесской и проспекта Гагарина произошло ДТП. Автомобиль Infiniti выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Погиб 58-летний водитель Chevrolet, госпитализированы трое пассажиров Infiniti: 16-летняя девушка и двое 19-летних мужчин.

По версии полиции, за рулем Infiniti был 16-летний водитель. В июле он был осужден на условный срок за нанесение телесных повреждений, а в сентябре его останавливала патрульная полиция за нарушение ПДД и езду без прав, сообщили правоохранители.

Подростку объявили о подозрении, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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Марк Сировой

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