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ДТП в Харькове. 16-летнему водителю Infinity грозит до восьми лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 18:17
ДТП в Харькове. 16-летнему водителю Infinity грозит до восьми лет тюрьмы - Фото
ДТП в Харькове (Фото: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры)

Харьковская прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему водителю Infinity после вчерашнего ДТП, в котором погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Водителю вручили подозрение по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели пострадавшего. Она предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением прав на три года или без него.

В ведомстве напомнили, что ДТП произошло вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове. Автомобиль Infinity, за рулем которого сидел 16-летний парень, проехал на красный свет и столкнулся с Chevrolet.

58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, а трое пассажиров Infiniti: 16-летняя девушка и двое 19-летних мужчин были госпитализированы с тяжелыми травмами.

  • Ранее в полиции заявляли, что 16-летней водитель в июле был осужден за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
  • В полиции добавили, что у водителя не было прав, а 18 сентября его уже останавливали патрульные и составили два админпротокола.
  • Водителю после ДТП предоставили медпомощь, на драгере признаков опьянения не было.

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Елизавета Кумбер
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