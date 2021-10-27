ДТП в Харькове. 16-летнему водителю Infinity грозит до восьми лет тюрьмы

Харьковская прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему водителю Infinity после вчерашнего ДТП, в котором погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Водителю вручили подозрение по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели пострадавшего. Она предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением прав на три года или без него.

В ведомстве напомнили, что ДТП произошло вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове. Автомобиль Infinity, за рулем которого сидел 16-летний парень, проехал на красный свет и столкнулся с Chevrolet.

58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, а трое пассажиров Infiniti: 16-летняя девушка и двое 19-летних мужчин были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Ранее в полиции заявляли, что 16-летней водитель в июле был осужден за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

В полиции добавили, что у водителя не было прав, а 18 сентября его уже останавливали патрульные и составили два админпротокола.

Водителю после ДТП предоставили медпомощь, на драгере признаков опьянения не было.

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Елизавета Кумбер

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