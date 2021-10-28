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ДТП в Харькове. 16-летний водитель отказывается сотрудничать со следствием – полиция

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 06:45
ДТП в Харькове. 16-летний водитель отказывается сотрудничать со следствием – полиция - Фото
ДТП в Харькове на Одесской (фото - Харьков LIVE, Telegram)

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 16-летний водитель отказывается сотрудничать со следствием и ничего не говорит на допросе. Об этом в эфире канала Дом заявил замглавы Харьковской областной полиции Сергей Чиж.

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По его словам, подросток ничего не говорит на допросе, ссылаясь на статью 63 Конституции.

"Это его законное право, но следствие расценивает это как нежелание сотрудничать. Или может быть такая линия защиты от защитников. Но на данный момент доказательств достаточно", – сказал Чиж.

Чиж добавил, что у подростка взяли биологические образцы для проверки его состояния в момент аварии.

Также полиция будет рассматривать в деле наличие у подростка условного срока за нанесение телесных повреждений средней тяжести, отметил Чиж. По его словам, этот приговор будет привлечен к делу и будет использоваться в доказательствах.

  • Вечером 26 октября в Харькове на пересечении Одесской и проспекта Гагарина произошло ДТП. Автомобиль Infiniti выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Погиб 58-летний водитель Chevrolet, госпитализированы трое пассажиров Infiniti: 16-летняя девушка и двое 19-летних мужчин.
  • По версии полиции, за рулем Infiniti был 16-летний водитель. В июле он был осужден на условный срок за нанесение телесных повреждений, а в сентябре его останавливала патрульная полиция за нарушение ПДД и езду без прав, сообщили правоохранители.
  • Подростку объявили о подозрении, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Сегодня планируется избрать ему меру пресечения, полиция будет настаивать на СИЗО.
Марк Сировой
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