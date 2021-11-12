ДТП с детьми в Харькове. Водитель был под наркотиками, нашли метадон – прокуратура

Водитель Toyota Land Cruiser, который вчера сбил детей на проспекте Науки в Харькове, был под действием наркотиков – метадона. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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"Медицинское заключение подтвердило, что он был в состоянии наркотического опьянения и находился под метадоном. По его словам, он совершил наезд на детей, потому что отвлекся на телефон", – сообщила спикер прокуратуры.

Она отметила, что водитель сейчас находится в изоляторе временного содержания. Сейчас готовится вручение ему подозрения, а затем будет решаться вопрос о мере пресечения.

Вчера на проспекте Науки в Харькове автомобиль Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних подростков. Пострадавшие госпитализированы.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что мужчина привлекался к ответственности за незаконное производство или хранение наркотиков, "но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда".

По данным полиции, также водитель Toyota в мае 2021 года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком в один год.

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Марк Сировой

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