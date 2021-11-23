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Трагедия в Болгарии. В ДТП сгорел автобус, почти полсотни погибших

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 09:04
Трагедия в Болгарии. В ДТП сгорел автобус, почти полсотни погибших - Фото
Смертельное ДТП в Болгарии (Фото - ЕРА)

В Болгарии автобус попал в ДТП и загорелся, в результате чего погибли не менее 45 человек, 12 из них – дети. Об этом сообщает БГНЕС.

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Авария произошла сегодня, 23 ноября, на трассе София – Благоевград. Автобус был на северо-македонских номерах и ехал из Стамбула в Скопье.

В автобусе было 52 человека, 45 из них погибли (по другой информации – 46), в том числе 12 детей и водитель.  В живых осталось семь человек: две женщины и пятеро мужчин. Их доставили в больницу.

Трагедия в Болгарии. В ДТП сгорел автобус, почти полсотни погибших

В генпрокуратуре озвучили две возможные версии смертельного ДТП: человеческая ошибка водителя и внезапная техническая неисправность. Сообщается, что тела погибших были обуглены до неузнаваемости. На место происшествия прибыла группа судебно-медицинских экспертов, у каждого тела взяли образец ДНК для идентификации.

В МВД говорят, что автобус мог уйти вправо и столкнуться с ограждением, в результате чего произошло возгорание.

Также есть версии, что водитель мог уснуть за рулем или не справиться с управлением из-за дождя.

Трагедия в Болгарии. В ДТП сгорел автобус, почти полсотни погибших
  • 7 ноября сообщалось, что в Мексике грузовик врезался в пункт взимания платы за проезд, а также шесть других автомобилей. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек.
  • 9 ноября в Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию: два человека погибли.

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Оксана Житнюк
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