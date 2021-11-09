В Польше попал в аварию микроавтобус с украинцами, двое погибших

В Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию сегодня, 9 ноября. Два человека погибли, сообщает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ДТП произошло в городе Ханьча. По информации польских СМИ, микроавтобус Mercedes с украинскими номерами съехал с дороги на повороте и врезался в дерево.

Пассажиры оказались заблокированы в салоне автобуса, их освободили спасатели с помощью гидравлического инструмента. Врачи констатировали смерть 25-летней женщины и 24-летнего мужчины, граждан Украины.

25-летний водитель и 35-летний пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.

Генеральное консульство Украины в Кракове оказывает помощь попавшим в ДТП, контролирует их лечение и поддерживает связь с родственниками. Готовится репатриация тел погибших.

6 марта в Польше в ДТП попал автобус Познань-Херсон: пять украинцев погибли, 35 пострадали – фото.

23 марта на том же месте перевернулся еще один автобус с украинцами, один погиб.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.