В Польше попал в аварию микроавтобус с украинцами, двое погибших
В Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию сегодня, 9 ноября. Два человека погибли, сообщает пресс-служба МИД.
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ДТП произошло в городе Ханьча. По информации польских СМИ, микроавтобус Mercedes с украинскими номерами съехал с дороги на повороте и врезался в дерево.
Пассажиры оказались заблокированы в салоне автобуса, их освободили спасатели с помощью гидравлического инструмента. Врачи констатировали смерть 25-летней женщины и 24-летнего мужчины, граждан Украины.
25-летний водитель и 35-летний пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.
Генеральное консульство Украины в Кракове оказывает помощь попавшим в ДТП, контролирует их лечение и поддерживает связь с родственниками. Готовится репатриация тел погибших.
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