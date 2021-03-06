В Польше попал в ДТП автобус в Херсон: погибли шесть украинцев, 15 госпитализированы
06.03.2021, 08:14
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
В Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон, есть погибшие и раненые украинцы. Об этом сообщил в Twitter спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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Он отметил, что авария произошла у города Кашице. В результате ДТП погибли шесть украинцев, еще 15 граждан Украины госпитализированы.
На место события выехали консулы, они контактируют с местной властью и больницами для помощи пострадавшим украинцам, добавил Николенко. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Новость будет обновляться по мере поступления информации.
- 28 февраля сообщалось, что в результате ДТП в Польше погибли двое украинцев.
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