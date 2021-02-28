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В Польше два украинца погибли в ДТП

28.02.2021, 16:20
В Польше два украинца погибли в ДТП - Фото
ДТП в Польше (Фото: Policja Lubelska)

В ночь на 28 февраля в Польше произошло ДТП, в результате которого погибли два гражданина Украины. Об этом сообщает TVP3 со ссылкой на полицию.

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Как отмечается, в Люблине на ул. Глиниана автомобиль Volkswagen passat выехал за поворот дороги, его занесло вправо и боком ударило о дерево

По информации представителя полиции, удар был очень сильным.

"24-летний водитель легкового автомобиля и 22-летний пассажир погибли на месте. Оба являются гражданами Украины, которые проживают в Люблине", – сообщили в пресс-службе полиции Люблина.

  • 23 февраля под Киевом недалеко от Броваров столкнулись пять автомобилей, два человека погибли.

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Наталия Медведева
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дтп польша люблин
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