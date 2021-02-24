Легенда гольфа Тайгер Вудс попал в тяжелую аварию: ему срочно сделали операцию – фото авто

Легендарный гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию, его госпитализировали и провели срочную операцию. Об этом сообщается в Tiwtter спортсмена.

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Как отмечается, Вудс попал в аварию без участия других автомобилей в Калифорнии. На кадрах американских СМИ с места событий видно, что автомобиль Вудса слетел с дороги, перевернулся и был сильно поврежден.

Ariel View of the Tiger Woods car accident site. Latest update is he is in surgery due to multiple leg injuries.



Stay tuned for more updates. Praying for a speedy recovery. #tigerwoods



pic.twitter.com/8aaiNivZ21 — Nick Hayden (@SportsBizNick) February 23, 2021

Главный медофицер Harbor-UCLA Medical Center Аниш Махаджан говорит, что у Вудса – значительные ортопедические травмы правой ноги.

По его словам, гольфисту провели срочную операцию: в голень были вставлены стержни для стабилизации открытых переломов, в стопу – комбинацию из винтов и булавок. Также было вмешательство в мышечную ткань, чтобы снизить давление из-за отека.

Отмечается, что сейчас Вудс в сознании и проходит восстановление в госпитале.

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва сказал, что Вудса помогли выжить подушки безопасности, а внутренняя часть автомобиля осталась практически целой, передает WQAD8 ABC News.

Шериф также отметил, что полиция не обнаружила запахов алкогольного опьянения или же признаков воздействия на Вудса других веществ. Он не уточнил, с какой скоростью ехал гольфист.

23 февраля под Киевом произошло смертельное ДТП с участием пяти машин.

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Фото – ЕРА