Легенда гольфа Тайгер Вудс попал в тяжелую аварию: ему срочно сделали операцию – фото авто

Легендарный гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию, его госпитализировали и провели срочную операцию. Об этом сообщается в Tiwtter спортсмена.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Вудс попал в аварию без участия других автомобилей в Калифорнии. На кадрах американских СМИ с места событий видно, что автомобиль Вудса слетел с дороги, перевернулся и был сильно поврежден.

Ariel View of the Tiger Woods car accident site. Latest update is he is in surgery due to multiple leg injuries.



Stay tuned for more updates. Praying for a speedy recovery. #tigerwoods



pic.twitter.com/8aaiNivZ21