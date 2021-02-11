UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Техасе столкнулись более 100 автомобилей, есть погибшие и раненые: фото, видео

11.02.2021, 22:27
В Техасе столкнулись более 100 автомобилей, есть погибшие и раненые: фото, видео - Фото
Авария на автомагистрали в Техасе (Фото: FWFD)

По меньшей мере пять человек погибли, еще десятки получили ранения в результате столкновения более 100 автомобилей на обледеневшей магистрали в Техасе, США. Об этом сообщает NBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Движение на автомагистрали полностью заблокировано, работают спасательные службы.

ДТП на автомагистрали в Техасе (Фото: FWFD)

Представитель Департамента пожарной охраны Форт-Уэрта сообщил, что 36 человек доставили в больницы с травмами разной степени тяжести.

ДТП на автомагистрали в Техасе (Фото: FWFD)

Спасателям приходилось использовать "челюсти жизни", чтобы разрезать помятые автомобили и вытаскивать заблокированных там людей.

ДТП на автомагистрали в Техасе (Фото: FWFD)

Гололед на трассе возник вследствие прошедших ночью ледяного дождя и мокрого снега. Выехавшие утром автомобилисты не справились в управлением.

ДТП на автомагистрали в Техасе (Фото: FWFD)

Читайте также: В полиции раскрыли статистику смертности в ДТП за 2020 год

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтп техас гололед
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 