В Техасе столкнулись более 100 автомобилей, есть погибшие и раненые: фото, видео

По меньшей мере пять человек погибли, еще десятки получили ранения в результате столкновения более 100 автомобилей на обледеневшей магистрали в Техасе, США. Об этом сообщает NBC News.

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Движение на автомагистрали полностью заблокировано, работают спасательные службы.

Here's an aerial look at some of the wreckage from the #I35PileUp in #FortWorth Click here to see a full view of the extensive damage: https://t.co/UG3EIdmHF0 pic.twitter.com/4OHnPO9kMI — WFAA (@wfaa) February 11, 2021

Представитель Департамента пожарной охраны Форт-Уэрта сообщил, что 36 человек доставили в больницы с травмами разной степени тяжести.

Спасателям приходилось использовать "челюсти жизни", чтобы разрезать помятые автомобили и вытаскивать заблокированных там людей.

Гололед на трассе возник вследствие прошедших ночью ледяного дождя и мокрого снега. Выехавшие утром автомобилисты не справились в управлением.

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Наталия Медведева

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