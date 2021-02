В Техасе столкнулись более 100 автомобилей, есть погибшие и раненые: фото, видео

По меньшей мере пять человек погибли, еще десятки получили ранения в результате столкновения более 100 автомобилей на обледеневшей магистрали в Техасе, США. Об этом сообщает NBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Движение на автомагистрали полностью заблокировано, работают спасательные службы.

Here's an aerial look at some of the wreckage from the #I35PileUp in #FortWorth Click here to see a full view of the extensive damage: https://t.co/UG3EIdmHF0 pic.twitter.com/4OHnPO9kMI