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В полиции раскрыли статистику смертности в ДТП за 2020 год

13.01.2021, 07:39
В полиции раскрыли статистику смертности в ДТП за 2020 год - Фото
Иллюстративное фото - пресс-служба Нацполиции

За 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТП. В авариях погиб 3541 человек, 31 974 получили травмы, сообщил в Facebook замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Полицейский также предоставил данные по категориям о ДТП, в которых были погибшие или травмированные:

ДТП с пешеходами

– 7641 авария

– 1198 погибших

– 6959 травмированных

ДТП с детьми

– 4432 аварии

– 168 детей погибли

– 3957 детей травмированы

ДТП с велосипедистами

– 1768 аварий

– 235 погибших

– 1610 травмированных.

По словам Билощицкого, основными причинами ДТП в 2020 году были: превышение скорости, нарушения правил маневрирования, нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, несоблюдение дистанции.

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Марк Сировой
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