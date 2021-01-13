В полиции раскрыли статистику смертности в ДТП за 2020 год
За 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТП. В авариях погиб 3541 человек, 31 974 получили травмы, сообщил в Facebook замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий.
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Полицейский также предоставил данные по категориям о ДТП, в которых были погибшие или травмированные:
ДТП с пешеходами
– 7641 авария
– 1198 погибших
– 6959 травмированных
ДТП с детьми
– 4432 аварии
– 168 детей погибли
– 3957 детей травмированы
ДТП с велосипедистами
– 1768 аварий
– 235 погибших
– 1610 травмированных.
По словам Билощицкого, основными причинами ДТП в 2020 году были: превышение скорости, нарушения правил маневрирования, нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, несоблюдение дистанции.
- По данным патрульной полиции, больше всего ДТП случается в пятницу.
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