В полиции раскрыли статистику смертности в ДТП за 2020 год

За 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТП. В авариях погиб 3541 человек, 31 974 получили травмы, сообщил в Facebook замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полицейский также предоставил данные по категориям о ДТП, в которых были погибшие или травмированные:

ДТП с пешеходами

– 7641 авария

– 1198 погибших

– 6959 травмированных

ДТП с детьми

– 4432 аварии

– 168 детей погибли

– 3957 детей травмированы

ДТП с велосипедистами

– 1768 аварий

– 235 погибших

– 1610 травмированных.

По словам Билощицкого, основными причинами ДТП в 2020 году были: превышение скорости, нарушения правил маневрирования, нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, несоблюдение дистанции.

По данным патрульной полиции, больше всего ДТП случается в пятницу.

Читайте также: В ДТП погиб 16-летний сын Корбана Лев и его одноклассница Юлия

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.