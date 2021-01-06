В ДТП погиб 16-летний сын Корбана Лев и его одноклассница Юлия

В ДТП погибли 16-летний сын экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана Лев Корбан и его одноклассница Юлия Васик. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным полиции Днепропетровской области, тела молодых людей нашли в перевернутом багги в реке Мокрая Сура неподалеку села Новоалександровка.

Открыто уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Правоохранители устанавливают детали трагедии.

Соболезнования Корбану уже выразили в соцсетях нардепы Слуги народа Юрий Мысягин и Максим Бужанский, советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Сам Корбан о гибели сына пока публично не говорил. Он разведен, до гибели Льва у него было четверо сыновей.

В ноябре 2019-го Bihus.info опубликовал расследование, в котором говорится, что Корбан якобы является "теневым мэром" Днепра.

Действующий мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на расследование, заявив, что чиновники приходят к Корбану, потому что он – официальный советник мэра города.

Читайте также: Порошенко сообщил о смерти своей тещи, которая заболела COVID-19

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.