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В ДТП погиб 16-летний сын Корбана Лев и его одноклассница Юлия

06.01.2021, 13:53
В ДТП погиб 16-летний сын Корбана Лев и его одноклассница Юлия - Фото
Гибель сына Корбана (фото - Днепр оперативный)

В ДТП погибли 16-летний сын экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана Лев Корбан и его одноклассница Юлия Васик. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

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По данным полиции Днепропетровской области, тела молодых людей нашли в перевернутом багги в реке Мокрая Сура неподалеку села Новоалександровка.

Открыто уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Правоохранители устанавливают детали трагедии.

Соболезнования Корбану уже выразили в соцсетях нардепы Слуги народа Юрий Мысягин и Максим Бужанский, советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Сам Корбан о гибели сына пока публично не говорил. Он разведен, до гибели Льва у него было четверо сыновей.

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Марк Сировой
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