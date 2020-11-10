Порошенко сообщил о смерти своей тещи, которая заболела COVID-19
10.11.2020, 21:35
Петр Порошенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Ранее Порошенко сообщал, что его теща заболела коронавирусом
Пятый президент Петр Порошенко сообщил о смерти мамы его супруги Марины Порошенко. Ранее он говорил, что женщина находится в критическом состоянии после инфицирования коронавирусом.
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"В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе – папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память..." – написал Порошенко.
7 ноября в эфире телеканала Украина Порошенко сообщал, что его теща Людмила Переведенцева заболела COVID-19 и сейчас находится в критическом состоянии.
16 июня умер отец лидера партии Евросолидарность Алексей Порошенко.
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