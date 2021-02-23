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Смертельное ДТП под Киевом. Столкнулись пять авто, двое людей погибли: фото, видео

23.02.2021, 11:22
Смертельное ДТП под Киевом. Столкнулись пять авто, двое людей погибли: фото, видео - Фото
После ДТП (источник - facebook.com_KyivOperativ)

Сегодня утром под Киевом недалеко от Броваров под селом Залесье столкнулись пять автомобилей. Трагедия произошла на 40-м километре трассы Киев – Чернигов, есть погибшие и травмированные, сообщает патрульная полиция Киевской области.

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Сейчас участок дороги временно заблокирован, полиция попросила водителей пока воздержаться от поездок по этому маршруту. По информации dtp.kiev.ua, в результате аварии погибли два человека.

  • 21 февраля в Киеве водитель пытался скрыться от полиции, наехал на светофор и сбил двух человек.

Читайте также: Почти смертельная доза. В Киеве зафиксировали рекордное опьянение за рулем – фото

Дарья Мостовая
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