Смертельное ДТП под Киевом. Столкнулись пять авто, двое людей погибли: фото, видео
23.02.2021, 11:22
После ДТП (источник - facebook.com_KyivOperativ)
Сегодня утром под Киевом недалеко от Броваров под селом Залесье столкнулись пять автомобилей. Трагедия произошла на 40-м километре трассы Киев – Чернигов, есть погибшие и травмированные, сообщает патрульная полиция Киевской области.
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Сейчас участок дороги временно заблокирован, полиция попросила водителей пока воздержаться от поездок по этому маршруту. По информации dtp.kiev.ua, в результате аварии погибли два человека.
- 21 февраля в Киеве водитель пытался скрыться от полиции, наехал на светофор и сбил двух человек.
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