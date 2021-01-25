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Почти смертельная доза. В Киеве зафиксировали рекордное опьянение за рулем – фото

25.01.2021, 10:32
Почти смертельная доза. В Киеве зафиксировали рекордное опьянение за рулем – фото - Фото
Рекорд опьянения за рулем, Киев (фото - Патрульна поліція Києва)

В Киеве зафиксировали рекордный показатель опьянения у водителя. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

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Как сообщается, около трех часов ночи 24 января на улице Смелянской водитель Geely въехал в припаркованный Ssang Yong. На место ДТП прибыли патрульные, у водителя "были явные признаки алкогольного опьянения", он согласился пройти тест Драгер.

Результат поразил всех, пишут в пресс-службе: прибор показывал три стрелочки. Это значит, что концентрация алкоголя в крови была больше пяти промилле при допустимых для водителей 0,2.

СПРАВКА. По данным американского института Virginia Tech, потенциально смертельная концентрация алкоголя в крови составляет от четырех промилле и выше.

Как сообщается, водитель объяснил, что пил водку, но заверил: "чувствовал себя хорошо". При этом он все время пытался уснуть в автомобиле полиции.

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На мужчину составили админпротоколы о пьяной езде, нарушении ПДД, которое привело к ДТП, и постановление о вождении без документов. Машину забрали на штрафплощадку.  

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Марк Сировой
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