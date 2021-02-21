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В Киеве водитель пытался скрыться от полиции, наехал светофор и сбил двоих человек: фото

21.02.2021, 21:54
В Киеве водитель пытался скрыться от полиции, наехал светофор и сбил двоих человек: фото - Фото
Последствия ДТП в Киеве (Фото: Facebook патрульной полиции)

Сегодня, 21 февраля, в Киеве водитель устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции – пострадали два пешехода. Об этом сообщает в Facebook столичная патрульная полиция. 

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Последствия ДТП в Киеве (Фото: Facebook патрульной полиции)

По информации правоохранителей, патрульные заметили автомобиль Mercedes, который двигался по полосе для общественного транспорта на проспекте Лобановского, и подали водителю сигнал об остановке.

Как сообщается, водитель увеличил скорость, совершил разворот через двойную сплошную линию разметки и двинулся в направлении Демеевская площади.

Как отмечают патрульные, на перекрестке проспекта Науки и улицы Голосеевской преследуемый не справился с управлением, совершил наезд на автомобиль Hyundai, ударил светофор и наехал на двух пешеходов.

Последствия ДТП в Киеве (Фото: Facebook патрульной полиции)

Потерпевших отвезли в больницу с травмами. Водитель Mercedes задержан.

По предварительной информации патрульных, у 22-летнего водителя инспекторы обнаружили признаки наркотического опьянения. Отмечают, что освидетельствовали гражданина у врача-нарколога.

Последствия ДТП в Киеве (Фото: Facebook патрульной полиции)

Читайте также: Как получить возмещение ущерба от ДТП, если виновник не имеет полиса автогражданки

Наталия Медведева
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дтп киев полиция
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