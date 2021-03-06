Под Одессой автомобиль полиции стал участником ДТП. Один человек погиб, трое травмированы
06.03.2021, 00:07
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
5 марта на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
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Как отмечается, в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.
Сейчас на месте аварии, которая произошла вблизи КП "Дачное" (22 км от Одессы), работают полицейские.
- 23 февраля под Киевом столкнулись пять автомобилей, два человека людей.
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