Под Одессой автомобиль полиции стал участником ДТП. Один человек погиб, трое травмированы

5 марта на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Как отмечается, в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

Сейчас на месте аварии, которая произошла вблизи КП "Дачное" (22 км от Одессы), работают полицейские.

23 февраля под Киевом столкнулись пять автомобилей, два человека людей.

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Наталия Медведева

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