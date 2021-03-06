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Под Одессой автомобиль полиции стал участником ДТП. Один человек погиб, трое травмированы

06.03.2021, 00:07
Под Одессой автомобиль полиции стал участником ДТП. Один человек погиб, трое травмированы - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

5 марта на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Как отмечается, в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.

Сейчас на месте аварии, которая произошла вблизи КП "Дачное" (22 км от Одессы), работают полицейские.

ДТП под Одессой (Фото: пресс-служба полиции)

ДТП под Одессой (Фото: пресс-служба полиции)

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Наталия Медведева
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дтп полиция одесса
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