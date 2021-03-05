Вступили в силу изменения в правила дорожного движения по перевозке детей: что в них

В Украине с 4 марта вступило в силу постановление Кабмина о внесении изменения в правила дорожного движения (ПДД), касающееся перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ПДД дополнено определение детской удерживающей системы (ДУС): это устройство, способное держать ребенка в сидячем или наклонном положении, уменьшающее в случае столкновения или резкого торможения авто опасность травмирования.

Из ПДД убрали возраст ребенка, оставили только рост – меньше 145 см.

Из правил убрали требование использования ДУС на транспорте, осуществляющем регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, и специализированном транспорте (медпомощи, Минобороны, МВД, Нацполиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, СБУ, ГСО)

Также в правилах дополнено, что ДУС устанавливают на местах для сидения, кроме первого ряда. При перевозке ребенка в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на месте для сидения первого ряда допускается установка ДУС – против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения (в случае ее наличия).

ДУС устанавливают и используют в соответствии с инструкциями производителей этих систем и транспортных средств.

Характеристики ДУС должны соответствовать массе и росту ребенка, который ей пользуется.

Дети должны находиться в ДУС в пристегнутом положении.

В полиции добавили, что в 2020 году в Украине произошло 4432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли и 3957 получили травмы.

В 2019 году была усилена ответственность за нарушение правил перевозки детей – штраф 510 грн, а за повторное в течение года совершение нарушения – 850 грн. В 2020-ом полицейские составили 2664 админпротокола за такие нарушения.

Читайте также: В полиции раскрыли статистику смертности в ДТП за 2020 год

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.