На том же месте. В Польше перевернулся еще один автобус с украинцами, один погиб: фото

Сегодня ночью неподалеку от польского города Кашице перевернулся микроавтобус, в котором ехали десять украинцев – в результате ДТП один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы. Об этом сообщил в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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По информации польского издания Onet, автобус врезался в дорожные барьеры в конце съезда автомагистрали, после чего свалился в канаву. Авария произошла на том же месте, что и смертельное ДТП в начале марта этого года, в результате которого погибли пятеро украинцев.

Николенко заявил, что украинское генконсульство в Люблине еще выясняет причины аварии. Также он подчеркнул, что на место происшествия уже выехал консул для решения вопроса с возвратом в Украину четырех пассажиров, которые не пострадали и координации оказания медуслуг потерпевшим. Польская полиция начала расследование причин ДТП.

6 марта в Польше в ДТП попал автобус Познань-Херсон: пять украинцев погибли, 35 пострадали – фото.

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Дарья Мостовая

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