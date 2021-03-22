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На том же месте. В Польше перевернулся еще один автобус с украинцами, один погиб: фото

22.03.2021, 09:43
На том же месте. В Польше перевернулся еще один автобус с украинцами, один погиб: фото - Фото
Автобус с украинцами (фото - facebook.com_PogotowieRatunkowewPrzemyslu)

Сегодня ночью неподалеку от польского города Кашице перевернулся микроавтобус, в котором ехали десять украинцев – в результате ДТП один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы. Об этом сообщил в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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По информации польского издания Onet, автобус врезался в дорожные барьеры в конце съезда автомагистрали, после чего свалился в канаву. Авария произошла на том же месте, что и смертельное ДТП в начале марта этого года, в результате которого погибли пятеро украинцев.

Николенко заявил, что украинское генконсульство в Люблине еще выясняет причины аварии. Также он подчеркнул, что на место происшествия уже выехал консул для решения вопроса с возвратом в Украину четырех пассажиров, которые не пострадали и координации оказания медуслуг потерпевшим. Польская полиция начала расследование причин ДТП.

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Дарья Мостовая
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