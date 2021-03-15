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Жуткое ДТП в Киеве. Пьяный водитель Toyota въехал в Skoda, погибли 2 человека: фото, видео

15.03.2021, 15:40
Жуткое ДТП в Киеве. Пьяный водитель Toyota въехал в Skoda, погибли 2 человека: фото, видео - Фото
Skoda после ДТП (источник - facebook.com_dtp.kiev.ua)

Сегодня в ночь на 15 марта на перекрестке бульвара Перова и проспекта Романа Шухевича (Ватутина) произошло смертельное ДТП. Автомобиль Skoda Felicia остановился на красный сигнал светофора и спустя несколько секунд в него влетела Toyota, фактически разрезав машину пополам – погибли два человека, водитель Skoda и пассажирка.

Как позже было установлено, водитель Toyota находился за рулем в нетрезвом состоянии – прибор показал 2,05 промилле концентрации алкоголя в крови (сильное опьянение наступает с 2,5 промилле). Об этом сообщил в Facebook kiev.dtp.ua, а позже информация о происшествии появилась на странице замглавы МВД Антона Геращенко.

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По информации kiev.dtp.ua, водитель Toyota – сотрудник МВД 1992 года рождения, а погибли – водитель 1979 года рождения и его пассажирка, возможно, дочь: некоторое время после столкновения девушка еще была жива.

По словам Геращенко, возможного виновника смертельного ДТП уже задержали по статье 286 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть нескольких человек), сейчас он находится в СИЗО. Максимальная ответственность за подобные преступления сейчас составляет до десяти лет лишения свободы.

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Дарья Мостовая
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