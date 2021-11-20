В центре Львова маршрутка сбила двух женщин: водитель протащил одну до конечной

Полицейские Львова задержали водителя маршрутки, который сбил двух пешеходов в центре города. Одна женщина погибла, вторая госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ДТП произошло сегодня утром. 47-летний водитель маршрутки наехал на двух женщин на пешеходном переходе. Он не остановился, уехал с места ДТП, утверждают полицейские.

В результате наезда одну женщину откинуло на проезжую часть, она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Позже патрульные обнаружили маршрутку на конечной остановке, недалеко от транспортного средства было тело второй женщины, которую сбил водитель. "Автобус протянул женщину, которая зацепилась за кузов, с места ДТП", – говорят в полиции.

Во время осмотра маршрутки были обнаружены характерные повреждения переднего бампера. Водителя задержали. Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением водительских прав на срок до трех лет.

Вечером 26 октября в Харькове произошло ДТП. Автомобиль Infiniti выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Погиб 58-летний водитель Chevrolet, госпитализированы трое пассажиров Infiniti. По версии полиции, за рулем Infiniti был 16-летний Николай Харьковский. В июле он был осужден на условный срок за нанесение телесных повреждений, а в сентябре его останавливала патрульная полиция за нарушение ПДД и езду без прав.

19 ноября дело открыли против родителей 16-летнего водителя.

В тот же день подозреваемый признал свою вину.

Читайте также: ДТП с детьми в Харькове. Водитель был под наркотиками, нашли метадон – прокуратура

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.