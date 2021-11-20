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В центре Львова маршрутка сбила двух женщин: водитель протащил одну до конечной

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 13:58
В центре Львова маршрутка сбила двух женщин: водитель протащил одну до конечной - Фото
Маршрутка (Фото - пресс-служба Нацполиции)

Полицейские Львова задержали водителя маршрутки, который сбил двух пешеходов в центре города. Одна женщина погибла, вторая госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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ДТП произошло сегодня утром. 47-летний водитель маршрутки наехал на двух женщин на пешеходном переходе. Он не остановился, уехал с места ДТП, утверждают полицейские. 

В результате наезда одну женщину откинуло на проезжую часть, она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Позже патрульные обнаружили маршрутку на конечной остановке, недалеко от транспортного средства было тело второй женщины, которую сбил водитель. "Автобус протянул женщину, которая зацепилась за кузов, с места ДТП", – говорят в полиции. 

В центре Львова маршрутка сбила двух женщин: водитель протащил одну до конечной

Во время осмотра маршрутки были обнаружены характерные повреждения переднего бампера. Водителя задержали. Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением водительских прав на срок до трех лет. 

  • Вечером 26 октября в Харькове произошло ДТП. Автомобиль Infiniti выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Погиб 58-летний водитель Chevrolet, госпитализированы трое пассажиров Infiniti. По версии полиции, за рулем Infiniti был 16-летний Николай Харьковский. В июле он был осужден на условный срок за нанесение телесных повреждений, а в сентябре его останавливала патрульная полиция за нарушение ПДД и езду без прав.
  • 19 ноября дело открыли против родителей 16-летнего водителя.
  • В тот же день подозреваемый признал свою вину.

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Владислав Сердюк
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дтп Львов маршрутка
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