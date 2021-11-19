ДТП в Харькове. Против родителей 16-летнего водителя открыли дело, максимум – 5 лет тюрьмы
Правоохранители открыли уголовное дело против родителей 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове на пересечении проспекта Гагарина и Одесской. Об этом сообщил Укринформу спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
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По его словам, дело против родителей водителя открыли по двум статьям:
– допуск к управлению транспортным средства человека, который не имел на это права
– ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которое повлекло тяжкие последствия.
По словам Чубенко, по первой статье грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы, по второй – от двух до пяти лет ограничения или лишения свободы.
Спикер прокуратуры отметил, что о подозрении родителям пока не сообщали. Отмечается, что на привлечении родителей к ответственности настаивала потерпевшая сторона.
- Вечером 26 октября в Харькове на пересечении Одесской и проспекта Гагарина произошло ДТП. Автомобиль Infiniti выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Погиб 58-летний водитель Chevrolet, госпитализированы трое пассажиров Infiniti: 16-летняя девушка и двое 19-летних мужчин.
- По версии полиции, за рулем Infiniti был 16-летний Николай Харьковский. В июле он был осужден на условный срок за нанесение телесных повреждений, а в сентябре его останавливала патрульная полиция за нарушение ПДД и езду без прав, сообщили правоохранители.
- Водителя Infiniti отправили в СИЗО на 60 суток. Полиция заявляла, что он отказывается сотрудничать со следствием, у него принудительно возьмут кровь для экспертизы.
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