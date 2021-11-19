ДТП в Харькове. Против родителей 16-летнего водителя открыли дело, максимум – 5 лет тюрьмы

Правоохранители открыли уголовное дело против родителей 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове на пересечении проспекта Гагарина и Одесской. Об этом сообщил Укринформу спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

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По его словам, дело против родителей водителя открыли по двум статьям:

– допуск к управлению транспортным средства человека, который не имел на это права

– ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которое повлекло тяжкие последствия.

По словам Чубенко, по первой статье грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы, по второй – от двух до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Спикер прокуратуры отметил, что о подозрении родителям пока не сообщали. Отмечается, что на привлечении родителей к ответственности настаивала потерпевшая сторона.

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Марк Сировой

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