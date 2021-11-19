ДТП в Харькове. 16-летний подозреваемый признал свою вину – адвокаты
Сегодня, 19 ноября, во время допроса у следователя подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский признал свою вину. Об этом сообщает в Facebook юридическая компания Миллер, которая представляет интересы потерпевших.
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Подозреваемый признал вину в совершении ДТП в Харькове на пересечении проспекта Гагарина и Одесской, в результате которого погиб человек.
Как дополнили юристы, в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля был именно Харьковский.
Это подтверждается:
- выводами молекулярно-генетических экспертиз (следы крови и клеток, обнаруженных на подушках безопасности водителя с руля и водительского сиденья, смывах с водительской двери и сиденья, совпадают с биологическими образцами Харьковского);
- допросами двух пострадавших, находившихся в салоне авто Infinity в момент ДТП (подтвердили, что автомобилем управлял Николай);
- записями с камер видеонаблюдения и личными видеозаписями очевидцев происшествия.
Досудебное расследование дела продолжается.
Адвокаты отмечают, что качество собранных материалов все еще в приоритете, потому что признание вины на этом этапе может быть исключительно стратегией защиты.
Наши адвокаты продолжают контролировать ситуацию и помогать следствию в рамках своих полномочий.
- Вечером 26 октября в Харькове произошло ДТП. Автомобиль Infiniti выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Погиб 58-летний водитель Chevrolet, госпитализированы трое пассажиров Infiniti.
- По версии полиции, за рулем Infiniti был 16-летний Николай Харьковский. В июле он был осужден на условный срок за нанесение телесных повреждений, а в сентябре его останавливала патрульная полиция за нарушение ПДД и езду без прав.
- Водителя Infiniti отправили в СИЗО на 60 суток. Полиция заявляла, что он отказывается сотрудничать со следствием, у него принудительно возьмут кровь для экспертизы.
- 19 ноября дело открыли против родителей 16-летнего водителя.
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