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ДТП в Харькове. 16-летний подозреваемый признал свою вину – адвокаты

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 18:56
ДТП в Харькове. 16-летний подозреваемый признал свою вину – адвокаты - Фото
ДТП в Харькове (Фото: прокуратура)

Сегодня, 19 ноября, во время допроса у следователя подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский признал свою вину. Об этом сообщает в Facebook юридическая компания Миллер, которая представляет интересы потерпевших.

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Подозреваемый признал вину в совершении ДТП в Харькове на пересечении проспекта Гагарина и Одесской, в результате которого погиб человек.

Как дополнили юристы, в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля был именно Харьковский.

Это подтверждается:

- выводами молекулярно-генетических экспертиз (следы крови и клеток, обнаруженных на подушках безопасности водителя с руля и водительского сиденья, смывах с водительской двери и сиденья, совпадают с биологическими образцами Харьковского);

- допросами двух пострадавших, находившихся в салоне авто Infinity в момент ДТП (подтвердили, что автомобилем управлял Николай);

- записями с камер видеонаблюдения и личными видеозаписями очевидцев происшествия.

Досудебное расследование дела продолжается.

Адвокаты отмечают, что качество собранных материалов все еще в приоритете, потому что признание вины на этом этапе может быть исключительно стратегией защиты.

Наши адвокаты продолжают контролировать ситуацию и помогать следствию в рамках своих полномочий.

ДТП в Харькове. 16-летний подозреваемый признал свою вину – адвокаты

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Наталия Медведева
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дтп Харьков николай харьковский
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