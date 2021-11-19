ДТП в Харькове. 16-летний подозреваемый признал свою вину – адвокаты

Сегодня, 19 ноября, во время допроса у следователя подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский признал свою вину. Об этом сообщает в Facebook юридическая компания Миллер, которая представляет интересы потерпевших.

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Подозреваемый признал вину в совершении ДТП в Харькове на пересечении проспекта Гагарина и Одесской, в результате которого погиб человек.

Как дополнили юристы, в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля был именно Харьковский.

Это подтверждается:

- выводами молекулярно-генетических экспертиз (следы крови и клеток, обнаруженных на подушках безопасности водителя с руля и водительского сиденья, смывах с водительской двери и сиденья, совпадают с биологическими образцами Харьковского);

- допросами двух пострадавших, находившихся в салоне авто Infinity в момент ДТП (подтвердили, что автомобилем управлял Николай);

- записями с камер видеонаблюдения и личными видеозаписями очевидцев происшествия.

Досудебное расследование дела продолжается.

Адвокаты отмечают, что качество собранных материалов все еще в приоритете, потому что признание вины на этом этапе может быть исключительно стратегией защиты.

Наши адвокаты продолжают контролировать ситуацию и помогать следствию в рамках своих полномочий.

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Наталия Медведева

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