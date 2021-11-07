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У грузовика отказали тормоза. В Мексике произошло ДТП – погибли 19 человек

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 10:21
У грузовика отказали тормоза. В Мексике произошло ДТП – погибли 19 человек - Фото
Место ДТП в Мексике (Фото - EPA)

На шоссе в Мексике грузовик врезался в пункт взимания платы за проезд, а также шесть других автомобилей. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает AP.

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Отмечается, что у грузовика, вероятно, отказали тормоза. Он врезался в пункт взимания платы, а затем другие автомобили, вызвав пожар на шоссе.

Погибли по меньшей мере 19 человек. Трое получили ранения.

Владислав Сердюк
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дтп Мексика
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