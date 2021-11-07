У грузовика отказали тормоза. В Мексике произошло ДТП – погибли 19 человек
07.11.2021, 10:21
Место ДТП в Мексике (Фото - EPA)
На шоссе в Мексике грузовик врезался в пункт взимания платы за проезд, а также шесть других автомобилей. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает AP.
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Отмечается, что у грузовика, вероятно, отказали тормоза. Он врезался в пункт взимания платы, а затем другие автомобили, вызвав пожар на шоссе.
Tras el choque de un camión de carga que se quedó sin frenos en la autopista #México-#Puebla llevándose a varios autos en la Caseta de Cobro de #Chalco en la localidad de San Marcos dejó 19 muertos y varios heridos. pic.twitter.com/NGjd8IXri7— Buzos de la Noticia (@BuzosNoticias) November 6, 2021
Погибли по меньшей мере 19 человек. Трое получили ранения.
- 11 октября на железнодорожном переезде поезд въехал в комбайн.
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