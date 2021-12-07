Под Черниговом маршрутка столкнулась с грузовиком: 11 погибших, восемь пострадавших

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Сегодня, 7 декабря, в селе Брусилов Черниговской области грузовик столкнулся с маршруткой. В результате масштабного ДТП десять человек погибли, семь получили травмы. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Авария случилась около 8:00 на автодороге Чернигов-Гремяч. Микроавтобус вез пассажиров по маршруту Чернигов-Сосница.

Последствия ДТП ликивдируют сотрудники ГСЧС – привлечено десять спасателей и три единицы техники.

ДОПОЛНЕНО в 9:30. ДТП стала причиной смерти 11 человек, восемь получили травмы.

26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, которым управлял 16-летний подросток, выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Водитель Chevrolet погиб, находившихся в Infiniti госпитализировали.

11 ноября на проспекте Науки в Харькове автомобиль Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних подростков. Пострадавшие госпитализированы, водитель был под воздействием наркотиков.

25 ноября на въезде в Харьков произошло смертельное ДТП. Фура раздавила такси, трое погибших.

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Яна Катасонова

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