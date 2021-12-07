Под Черниговом маршрутка столкнулась с грузовиком: 11 погибших, восемь пострадавших
07.12.2021, 09:47
ДТП под Черниговом (фото: пресс-служба ГСЧС)
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Сегодня, 7 декабря, в селе Брусилов Черниговской области грузовик столкнулся с маршруткой. В результате масштабного ДТП десять человек погибли, семь получили травмы. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Авария случилась около 8:00 на автодороге Чернигов-Гремяч. Микроавтобус вез пассажиров по маршруту Чернигов-Сосница.
Последствия ДТП ликивдируют сотрудники ГСЧС – привлечено десять спасателей и три единицы техники.
ДОПОЛНЕНО в 9:30. ДТП стала причиной смерти 11 человек, восемь получили травмы.
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