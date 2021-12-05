Под Киевом полицейский врезался в Таврию: два человека погибли
05.12.2021, 13:49
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Вчера под Киевом 32-летний полицейский столкнулся с авто, в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служб областной Нацполиции.
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Инцидент произошел около 23:00. Правоохранитель, управляя личным Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы. Он столкнулся с Таврией.
В результате аварии погибли два пассажира Таврии, водитель машины госпитализирован.
Полицейского направили в медучреждение для проверки на алкоголь. Начато служебное расследование.
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