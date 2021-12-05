Под Киевом полицейский врезался в Таврию: два человека погибли

Вчера под Киевом 32-летний полицейский столкнулся с авто, в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служб областной Нацполиции.

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Инцидент произошел около 23:00. Правоохранитель, управляя личным Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы. Он столкнулся с Таврией.

В результате аварии погибли два пассажира Таврии, водитель машины госпитализирован.

Полицейского направили в медучреждение для проверки на алкоголь. Начато служебное расследование.

26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, которым управлял 16-летний подросток, выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Водитель Chevrolet погиб, находившихся в Infiniti госпитализировали.

11 ноября на проспекте Науки в Харькове автомобиль Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних подростков. Пострадавшие госпитализированы, водитель был под воздействием наркотиков.

25 ноября на въезде в Харьков произошло смертельное ДТП. Фура раздавила такси, трое погибших.

Владислав Сердюк

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