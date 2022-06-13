ДТП в Винницкой области: автобус из Чехии столкнулся с внедорожником. Четверо погибших

В Гайсинском районе Винницкой области вблизи села Кунка около 17:00 в результате столкновения внедорожника и рейсового автобуса погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации следствия, 57-летний водитель автомобиля Cheri Tiggo выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Man на чешской регистрации, следовавшего по маршруту "Запорожье–Прага".

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В результате аварии водитель Cheri Tiggo, его 56-летняя жена и пассажиры 60 и 32 лет от полученных повреждений погибли на месте происшествия.

Два водителя автобуса 46 и 53 лет, а также их пассажиры не пострадали.

На месте происшествия работает следственно–оперативная группа полиции и криминалисты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

5 мая в результате ДТП при участии бензовоза, маршрутного автобуса и легкового автомобиля на автодороге "Киев-Чоп" погибли 16 человек, шестеро пострадали.

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Роман Брыль

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