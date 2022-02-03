Двое бывших судей сели на семь лет за взятку в $8000

3 февраля Высший антикоррупционный суд вынес приговоры двум бывшим судьям столичного суда, которых обвиняли во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Сегодня ВАКС огласил приговор по делу бывших судей Голосеевского суда Киева Андрея Новака и Александра Билыка (имена осужденных сообщает Центр противодействия коррупции).

Суд признал Новака виновным в получении неправомерной выгоды, а Билыка – в пособничестве и подстрекательстве. Кроме того, Новак также признан виновным в ношении огнестрельного оружия без законно полученного разрешения.

Новак получил семь с половиной лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать судейскую должность в течение трех лет.

Билык получил семь лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права на три года заниматься адвокатской деятельностью.

Обоих обвиняемых задержали в зале суда сразу после оглашения приговора.

ВАКС рассматривал события 2016 года, когда в Голосеевский суд поступил иск о восстановлении заявителя на работе в частной страховой компании "Евроинс Украина" и выплате ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Дело рассматривал судья Новак, а интересы истца представлял бывший судья Билык. ВАКС установил, что судья Новак за вынесение положительного для заявителя решения взял $8000, которые ему передал Билык.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней.

24 июля 2020 года ВАКС признал виновными адвоката Алексея Боженко и бывшего старшего следователя по особо тяжким преступлениям Киевской облпрокуратуры Александра Павленко в деле о взятке в размере $50 000.

Сергей Бережной

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