Взятка в $50 000. Антикор суд приговорил к тюрьме следователя и адвоката
Суд установил, что следователь предлагал переквалифицировать дело по более мягкой статье за $50 000. Для передачи денег он хотел использовать адвоката
Высший антикоррупционный суд признал виновными в злоупотреблении влиянием и приговорил тюремному заключению адвоката Алексея Боженко, а также экс-старшего следователя по особо тяжким преступлениям Киевской областной прокуратуры Александра Павленко. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Следователь получил четыре года тюрьмы с запретом работать в прокуратуре, суде и правоохранительных органах на два года. Адвокат – три года тюрьмы с аналогичным запретом.
Суд установил, что следователь в 2016 году предложил обвиняемому в мошенничестве в особо крупных размерах Ильницкому переквалифицировать дело по статье о злоупотреблении влиянием, чтобы потом подписать соглашение о признании вины. За такие услуги и влияние на прокурора следователь просил $50 000.
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Для реализации плана следователь в сговоре с неустановленными лицами из прокуратуры решили использовать адвоката как посредника, пишут в ВАКС. Юрист и обвиняемый подписали договор о правовых услугах, чтобы придать вид законности взятке в $50 000.
При этом следователь общался с обвиняемым как непосредственно, так и через его дочь, которая и обратилась с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро, отмечают в суде.
СПРАВКА. Николай Ильницкий, которому предлагал дать взятку следователь, в 2013-м был осужден на девять лет тюрьмы за то, что прикидывался сотрудником Администрации президента и обещал за деньги помочь с назначениями на госдолжности, передает Судебный репортер.
Ильницкий был освобожден досрочно в 2016-м, но уже через несколько месяцев его задержали за то, что он якобы просил взятку $30 000 у судьи Голосеевского райсуда Киева. За эти деньги он якобы обещал помочь с назначением судьей бессрочно. Несмотря на предъявленное обвинение, решения по этому делу еще нет.
В апреле 2020-го Ильницкого задержали по аналогичному делу. За $25 000 он якобы предлагал помочь с назначением в Аграрный фонд.
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