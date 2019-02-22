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22.02.2019, 23:57

Два туриста в Карпатах замерзли до смерти - ГСЧС

Два туриста в Карпатах замерзли до смерти - ГСЧС - Фото
Фото: ГСЧС

Группа из восьми туристов шла на гору Поп Иван-Черногорский

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22 февраля в Ивано-Франковской области на горе Поп Иван в Карпатах от обморожения погибли 2 человека. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что вечером на поисково-спасательный пост на горе Поп Иван обратилась группа туристов из 8 человек, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский.

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В 21:30 на спасательный пост на носилках принесли трех туристов со значительными обморожениями, один из которых не подавал признаков жизни. Пятеро туристов прибыли самостоятельно.

По состоянию на 22:10 в составе этой группы туристов погибли 2 человека, остальные 6 человек находятся в помещении спасательного поста. 

По данным ГСЧС, их жизням ничего не угрожает.

26 января в районе горы Стог Раховского района сошла лавина, в которую попали три туриста из Киева. Двоим удалось откопаться из-под слоя снега. Они нашли своего товарища, но тот уже не подавал признаков жизни.

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Теги: обморожение, туристы, Карпаты
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