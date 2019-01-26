В Раховском районе туристов накрыло лавиной, один погиб

Фото: Pixabay

В районе горы Стог Раховского района сошла лавина, в которую попали три туриста из Киева. Один из них погиб, сообщает ГСЧС.

Все туристы - 1990-х годов рождения.

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Они предварительно узнавали у спасателей о погодных условиях в той местности, уровень лавинной опасности и возможность выхода туристическим маршрутом. Специалисты ГСЧС запретили им выходить в Карпаты и рекомендовали дождаться улучшения погодных условий. Однако те пренебрегли советом и отправились туристическим маршрутом к горному озеру Геришаска на пастбище Ярошеска.

По словам пострадавших, около 17:00 24 января их накрыло снежной лавиной. Двоим удалось откопаться из-под слоя снега. Они нашли своего товарища, но тот уже не подавал признаков жизни.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль уточнил у себя в Facebook, что во время спуска туристы сорвали первую лавину, которая засыпала их по пояса, а потом вторую, накрывшую их полностью.

Только утром 25 января туристы смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом. Оставив тело погибшего на месте, оба отправились к базе отдыха и на полпути встретились со спасателями.

"Сейчас жизнь киевлян в безопасности, вместе с группой спасателей они вернулись на место схода лавины, чтобы отыскать тело товарища. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Москаль.

Вчера вечером поисково-спасательная группа ГСЧС нашла потерявшегося в Карпатах гражданина Германии, лыжи которого обнаружили накануне в горах. Лыжника нашли в районе долины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района.