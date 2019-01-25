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25.01.2019, 22:33

Сначала нашли лыжи: в Карпатах потерялся турист из Германии

Сначала нашли лыжи: в Карпатах потерялся турист из Германии - Фото
Поиски лыжника (фото - ГСЧС)

Немецкий турист провел в горах сутки, его нашли сегодня вечером

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Сегодня около 18:00 поисково-спасательная группа ГСЧС нашла потерявшегося в Карпатах гражданина Германии, лыжи которого обнаружили вчера вечером в горах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Лыжника обнаружили в районе долины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района. Его отвезут в село утром, поскольку сейчас в горах значительная лавинная опасность и плохая видимость. А пока турист и спасатели находятся в домике лесников. Состояние здоровья лыжника удовлетворительное, в медпомощи помощи он не нуждается.

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Сообщение о том, что в горах в Раховском районе потерялся гражданин Германии 1971 года рождения поступило в оперативно-спасательную службу вчера в 19:45. Около 22:30 по направлению к горной долине Урда нашли лыжи, которые вероятно принадлежали пропавшему.

Сегодня лыжника искали 23 спасателя Раховского, Ясинянского, Лазещинского и Ужгородского горных поисково-спасательных отделений, общественные спасатели и волонтеры. Также дополнительно привлекали работников лесного и охотничьего хозяйств, которые обходили домики лесников и пастухов.

6 января 2019 года в Карпатах около горы Гемба потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Троих спасли34-летнего киевлянина Игоря Грищенко нашли только 10 января: после нескольких дней скитаний в сильные морозы, турист смог добраться до домика лесника и позвонил спасателям, указав некоторые визуальные ориентиры. Поисковая группа нашла туриста ближе к ночи.

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Теги: ГСЧС, Карпаты, лыжник, турист
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