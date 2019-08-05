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Две российские спортсменки утонули в Крыму

Две российские спортсменки утонули в Крыму - Фото
Фото: pixabay.com
05.08.2019, 13:55

Несмотря на предупреждение о шторме, две российские кикбоксерши отправились купаться и утонули

В аннексированном Россией Крыму во время купания в штормовом море утонули две спортсменки, занимавшиеся кикбоксингом.Об этом сообщает Интерфакс.

"Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна - действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка", - уточняет издние.

Несчастный случай произошел вчера, 4 августа, на территории яхт-клуба Севастополя. Поднять тела из воды пока не удалось из-за погодных условий - катера не могут выйти в море.

2 августа сообщалось, что специалисты Гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в Армянске и Красноперекопске. В Армянске по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород) отмечен стандартный индекс (СИ) взвешенных веществ, равный 2 (повышенный, - ред.).

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Крым погода происшествие шторм
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