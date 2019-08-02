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В городах Крыма зафиксирован повышенный уровень химикатов

В городах Крыма зафиксирован повышенный уровень химикатов - Фото
Фото: ru.krymr.com
02.08.2019, 07:37

В Армянске и Красноперекопске отмечается повышенный уровень химикатов в воздухе

Специалисты Гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Армянске и Красноперекопске временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в результатах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Крыму с 22 по 29 июля, опубликованных на сайте ведомства, сообщают Крым. Реалии.

В Армянске по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород) отмечен стандартный индекс (СИ) взвешенных веществ равный 2 (повышенный, - ред.).

"Для оксида углерода СИ равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 2 (повышенный, - ред.). Для фтористого водорода СИ равный 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный", - отметили в гидрометцентре.

Специалисты подчеркнули, что в Красноперекопске уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный.

13 октября 2018 гола жители Армянска жаловались на кашель, пятна по телу и отеки глаз, но их называли провокаторами.

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воздух армянск красноперекопск химикаты
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