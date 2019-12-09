Двое суток в камере без еды и воды: ФСБ вербовала украинцев

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Представители российских спецслужб двое суток удерживали граждан Украины без воды и пищи в камере следственного изолятора, требуя согласиться на сотрудничество с ними. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Там рассказали, что двое жителей поселка Меловое поехали к родственникам в Ростовскую область РФ. После пересечения границы их задержали представители ФСБ и, обвинив в подготовке диверсий на территории России, стали склонять к конфиденциальному сотрудничеству.

По информации СБУ, украинцев двое суток удерживали в камере следственного изолятора без воды и пищи. Им также угрожали прекращением каких-либо контактов с родственниками в РФ.

От мужчин требовали собирать информацию о личном составе правоохранительных органов, дислоцированных на территории Луганской области, сообщили в СБУ.

Вернувшись в Украину, граждане сразу сообщили СБУ о своих контактах с российскими силовиками.

В СБУ напомнили, что в 2019 году в Луганской области было выявлено около трех десятков граждан, ставших объектами вербовки со стороны ФСБ.

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