Раскрытому контрразведкой агенту ФСБ дали 12 лет тюрьмы: фото

Фото - пресс-служба СБУ

Крюковский райсуд города Кременчука Полтавской области приговорил к 12 годам тюрьмы агента ФСБ России, которого в июле раскрыли сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что экс-сотрудника Министерства внутренних дел завербовали в 2014 году "на материальной основе" во временно оккупированном Крыму. В вербовке принимали участие сотрудники ФСБ Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются экс-сотрудниками СБУ, предавшими военную присягу и перешедшими на сторону врага.

С 2014 до 2019 года агент с позывным "Дементий" собирал информацию для ФСБ о военных объектах, развитии общественно-политической и социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и в Украине в целом. Собранные материалы он передавал ФСБ через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения Крыма и России.

Читайте также: Вербовка украинцев спецслужбами РФ. СБУ раскрыли схему ФСБ