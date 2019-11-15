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Раскрытому контрразведкой агенту ФСБ дали 12 лет тюрьмы: фото

Раскрытому контрразведкой агенту ФСБ дали 12 лет тюрьмы: фото - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
15.11.2019, 12:23

Мужчину "раскрыли" оперативники Службы безопасности Украины 18 июля 2019 года

Крюковский райсуд города Кременчука Полтавской области приговорил к 12 годам тюрьмы агента ФСБ России, которого в июле раскрыли сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Оперативники СБУ установили, что экс-сотрудника Министерства внутренних дел завербовали в 2014 году "на материальной основе" во временно оккупированном Крыму. В вербовке принимали участие сотрудники ФСБ Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются экс-сотрудниками СБУ, предавшими военную присягу и перешедшими на сторону врага. 

С 2014 до 2019 года агент с позывным "Дементий" собирал информацию для ФСБ о военных объектах, развитии общественно-политической и социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и в Украине в целом. Собранные материалы он передавал ФСБ через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения Крыма и России.

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