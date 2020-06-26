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Двух криминальных авторитетов подозревают в вымогательстве денег у арестантов

Двух криминальных авторитетов подозревают в вымогательстве денег у арестантов - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
26.06.2020, 13:25

В Нацполиции заявляют, что они раскрыли двух криминальных авторитетов, которые занимались вымогательством денег у арестантов

За вымогательство денег от арестантов СИЗО в Киеве двум криминальным авторитетам сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители заявляют, что они два месяца документировали деятельность преступной группы, занимавшейся "выбиванием" денег из арестованных. Им удалось установить вероятных организаторов и сообщников, а также задокументировать факты противоправной деятельности.

По данным полиции, двое криминальных авторитетов, 1982 и 1985 годов рождения, организовали "схему" обогащения за счет лиц, находящихся в учреждении. Арестованные должны были платить определенную сумму денег, чтобы их не трогали. В случае отказа - создавались условия и применялись "методы убеждения", после которых осужденные соглашались на требования "авторитетов".

Деньги пострадавшие перечисляли на банковские карточки тех, кто находился на свободе. Полученные на карточки деньги передавали подозреваемым. Суммы за "спокойствие" могли достигать нескольких десятков тысяч гривень.

Подозреваемым в организации сообщили о подозрении по факту вымогательства.

  • 6 мая сообщалось, что в Кропивницком СИЗО били задержанных и вымогали у них деньги.
Владислав Сердюк
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