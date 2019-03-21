Экологи бьют в набат. В Крыму снова массово гибнут дельфины: фото

Фото: Serene Sea/Facebok

В оккупированном Россией Крыму экологи зафиксировали очередную волну массовой гибели дельфинов. Об этом заявили 19 марта в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих Безмятежное Море.

Согласно сообщению, на побережье Черного моря в Евпатории, всего 10 км береговой линии, 15 и 17 марта сотрудники центра нашли 16 погибших китообразных (14 азовок и 2 афалины).

Реклама

"Все животные из каждой группы лежали на одинаковом расстоянии от воды, находились на идентичной другу к другу стадии разложения и в непосредственной близости", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, все 16 дельфинов погибли из-за попадания в сети на камбалу или осетровых.

Фото: Serene Sea/Facebok

Об участившихся случаях массовой гибели дельфинов в Крыму зоозащитники говорили неоднократно. 8 июня на одном из пляжей Керчи был найден дельфин-азовка с раной на голове. Шесть трупов накануне нашли на пляже Балаклавы. 9 мая в прибрежной зоне Черного моря были обнаружены тела 103 дельфинов, из них 31 особь - в Крыму.

12 июля 2017 года сообщалось, что дельфины в Черном море возле побережья Крыма могут гибнуть из-за строительства Керченского моста и военных учений российских оккупантов на полуострове.

Читайте также: Дельфины не лечат, и купание с людьми им не нравится - Супрун