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21.03.2019, 10:17

Экологи бьют в набат. В Крыму снова массово гибнут дельфины: фото

Экологи бьют в набат. В Крыму снова массово гибнут дельфины: фото - Фото
Фото: Serene Sea/Facebok

Видимые повреждения на телах животных говорят о том, что причина гибели - человек

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В оккупированном Россией Крыму экологи зафиксировали очередную волну массовой гибели дельфинов. Об этом заявили 19 марта в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих Безмятежное Море.

Согласно сообщению, на побережье Черного моря в Евпатории, всего 10 км береговой линии, 15 и 17 марта сотрудники центра нашли 16 погибших китообразных (14 азовок и 2 афалины).

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"Все животные из каждой группы лежали на одинаковом расстоянии от воды, находились на идентичной другу к другу стадии разложения и в непосредственной близости", - говорится в сообщении. 

По предварительной версии, все 16 дельфинов погибли из-за попадания в сети на камбалу или осетровых.

Фото: Serene Sea/Facebok

Об участившихся случаях массовой гибели дельфинов в Крыму зоозащитники говорили неоднократно. 8 июня на одном из пляжей Керчи был найден дельфин-азовка с раной на голове. Шесть трупов накануне нашли на пляже Балаклавы. 9 мая в прибрежной зоне Черного моря были обнаружены тела 103 дельфинов, из них 31 особь - в Крыму. 

12 июля 2017 года сообщалось, что дельфины в Черном море возле побережья Крыма могут гибнуть из-за строительства Керченского моста и военных учений российских оккупантов на полуострове.

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Теги: экология, Крым, гибель, дельфин, зоозащитники, евпатория
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