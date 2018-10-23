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23.10.2018, 12:04

Дельфины не лечат, и купание с людьми им не нравится - Супрун

Дельфины не лечат, и купание с людьми им не нравится - Супрун - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ни уникальной пользы для человека, ни лечения ультразвуком наука подтвердить не может

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Польза дельфинотерапии не имеет научных подтверждений, а эффект от купания с дельфинами такой же, как и от общения с другими животными. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, широко разрекламированное купание с дельфинами не приносит людям пользы, а лишь доход организаторам такого "лечения" – один сеанс стоит до 3 тыс.грн.

Положительное влияние от общения с дельфинами имеет такой же эффект, как игра с собакой или котом, общение с овцами и даже насекомыми, и не имеет никакого научного подтверждения, отмечает Супрун. Поэтому терапия с участием животных является лишь поддержкой основного курса терапии, но не методикой лечения.

Гипотеза о том, что ультразвук, который издает дельфин в процессе эхолокации, влияет на баланс нейротрансмиттеров в мозгу человека, экспериментами не подтверждена. Исследователи записали 83 сеансов дельфинотерапии в центре Dolphins Plus во Флориде и установили, что ультразвуки, издаваемые дельфинами, не достигали даже минимального порога принятых для ультразвуковой терапии медицинских норм.

Миф о том, что дельфинотерапия точно не повредит, также несостоятелен, поскольку у людей с дельфинами есть общие инфекционные болезни: кандидоз, сальмонелла и другие, и существует риск ими заразиться.

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В естественной среде дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий для животных является тесной консервной банкой. Поэтому утверждение о том, что дельфинам нравится купаться с людьми, также сомнительно.

Дельфины и другие морские животные обитают в соленой морской воде. В неволе они находятся в обычной водопроводной воде, разведенной морской солью и другими химикатами, в том числе хлором. От такой воды дельфины болеют, слепнут, у них разъедается кожа.

На свободе дельфины живут от 25 до 50 лет, а в дельфинариях больше половины животных умирают в течение первых двух лет пребывания в неволе, а те, которые преодолевают этот срок, живут в среднем 6 лет.

Ранее Супрун рассказала, что домашние животные укрепляют слабый иммунитет.

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Теги: ульяна супрун, дельфин, дельфинотерапия
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