Экс-главу полиции Одесской области отправили под домашний арест

Дмитрий Головин (фото - od.npu.gov.ua)

Суд отправил бывшего начальника главного управления Национальной полиции в Одесской области генерала МВД Дмитрия Головина под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Костолюб, передает Громадське.

Отмечается, что соответствующее решение приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Виктория Жовноватюк по результатам рассмотрения ходатайства НАБУ и САП.

Кроме того, на Головина возложили ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

По словам Костолюб, в САП недовольны таким решением и будут его обжаловать. Прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 22 млн грн. А дома у Головина, как сообщалось, нашли 26 000 евро и 13 000 долларов наличными.

25 июля НАБУ сообщило Головину о подозрении. Он, а также его бывший первый зам и двое руководителей частных компаний подозреваются в незаконном завладении крупной партией конфискованных контрабандных сигарет стоимостью около 50 млн грн.

Расследование НАБУ начало летом 2018-го. На данный момент следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные к преступлению.